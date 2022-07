Emotionele Hugo Houle eert overleden broer: ‘Ik had één droom: voor hem een rit winnen’

Pierrik Houle kwam in 2012 om het leven bij een verkeersongeluk. De Canadees was tijdens kerst aan het hardlopen toen hij door een dronken chauffeur werd aangereden. Hugo startte een zoektocht en vond zijn broer levenloos op de grond, achtergelaten door de bestuurder. Sindsdien heeft Hugo maar één doel: een rit in een grote ronde winnen voor Pierrik, met wie hij in de zomermaanden altijd naar de Tour de France keek. Na een zware bergetappe over Port de Lers en Mur de Péguère kwam voor de renner van Israel-Premier Tech een droom uit. ,,Dit is de juiste plek om mijn eerste grote race te winnen", zei Houle, nadat hij met zijn vinger wijzend naar de hemel de finishstreep was gepasseerd.



Houle versnelde op de laatste klim om ruimte te creëren voor kopman Michael Woods, die uiteindelijk als derde eindigde. ,,Toen ik versnelde deed ik dat voor Woods. Ik ging volle bak. Het was zwaar, maar heb nooit opgegeven. In de technische stukken pakte ik meer tijd op de achtervolgers. Ik had wel de vrees om bijgehaald te worden door kramp en kon ook geen eten meer krijgen, maar ik heb het gehaald.”