Een Tour-light: Hoe zou het wél door kunnen gaan?

Door Thijs Zonneveld



Eerst even dit. Een disclaimer. De kans dat er komende zomer een Tour de France wordt verreden is niet bijster groot. De beslissing daarover hangt af van het gezond verstand en vooral: van het oordeel van de experts. De virologen, de epidemiologen, de artsen. Zíj zijn degenen die straks beslissen of de Tour de France wel of niet doorgaat. En dan gaat het niet primair om entertainment of het economische belang van de Tour, maar om de volksgezondheid én de gezondheid van de renners.



Maar stél.



Stél dat er een mogelijkheid is dat het kan, hoe ziet die Tour er dan uit? De Tourorganisatie (ASO) en het Franse Ministerie van Sport hebben zichzelf tot 16 mei gegeven om maatregelen te verzinnen waarop de Tour zou kunnen doorgaan met zo min mogelijk besmettingsgevaar. Zo’n Tour-light, hoe ziet die er in de praktijk uit?



Speculeer een rondje met ons mee.