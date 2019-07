Education First met Langeveld naar Tour

Education First komt met veel renners aan de start die een goed klassement kunnen rijden, zoals de Amerikaan Tejay van Garderen, de Canadees Mike Woods en de Colombiaan Rigoberto Uran. ,,Onze specifieke ambities houden we voor ons zelf, om dat nu al te verklappen zou niet leuk zijn”, vindt ploegleider Jonathan Vaughters.

Langeveld moet in ieder geval in dienst rijden van de kopman en is een belangrijke schakel voor de ploegentijdrit van zondag. “Ik moet onze leiders beschermen, vooral in de vaak hectische eerste week”, aldus Langeveld die verder de Italiaan Alberto Bettiol, de Australiër Simon Clarke, de Est Tanel Kangert en de Nieuw-Zeelander Tom Scully als ploegmaten heeft in de Tour.