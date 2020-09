Dumoulin ziet Roglic niet als angstgegner: 'Ik heb hem vaker verslagen, dan hij mij’

Door Daan Hakkenberg



Terug naar Laruns. Het is 27 juli 2018 en de Tour de France nadert zijn ontknoping. Tom Dumoulin - dan nog in dienst van Sunweb - is ziedend en staat in het midden van een leger cameramensen en journalisten. Zojuist is hij met een noodvaart de Aubisque af gekomen, maar Jumbo-kopman Primoz Roglic heeft gedaald alsof de dood niet bestaat en pakt op de streep een halve minuut. Dumoulins voorsprong op Roglic in het klassement verdampt en hij vreest voor zijn podiumplek in Parijs, waar de Tour over twee dagen aankomt. Dumoulin voelt de hete adem van Roglic in zijn nek. Het is een voorbode voor de jaren die komen.