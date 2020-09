Dumoulin ziet meer toeschouwers en minder mondkapjes: 'Dat is gewoon niet goed’

,,Ik word wel blij van al drie vrolijke mensen langs het parkoers, maar op zo'n klim is het toch een risico. Ik zag vandaag meer mensen dan de afgelopen dagen. Vooral in de laatste kilometers vond ik het niet goed: er waren heel veel enthousiaste toeschouwers zónder mondkapje. Als ik de virologen moet geloven is de kans op besmetting nihil tijdens een wielerkoers, maar dat betekent niet dat het dan veilig is. Eén toeschouwer hoeft maar corona te hebben en flink te hoesten en een renner pakt het op.”



De Limburger finishte vandaag als vijftiende en verloor geen tijd op zijn concurrenten. De favorieten voor het geel deden het relatief rustig aan. ,,De kans was groter op dit scenario, dan dat we allemaal volle bak zouden gaan klimmen", zei hij na de rit.



,,De Col de la Lusette was wel pittig", doelt Dumoulin op de voorlaatste klim. ,,Het lag te ver van de finish af om spectaculaire dingen te verwachten, ook omdat het niet meer voor de overwinning was. We zijn blij met de situatie dat we op een dag als vandaag niks hoeven te doen. Het was zaak om van voren te blijven en geen tijd te verliezen. Maar het mag straks best een keer spectaculair uitpakken als we een kans zien.”