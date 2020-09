Dumoulin zegt Tourwinst vaarwel: ‘Ik voelde dat het niet gaat lukken’

,,Ik kon er nog wel aan blijven in de afdaling’’, vervolgt de 29-jarige Nederlander. ,,En we zijn hier om de Tour te winnen. In eerste instantie was het de bedoeling om dat met Primoz of met mij te doen. Ik voelde vandaag gewoon: het gaat niet meer lukken. Ik zat al op hangen en wurgen mee op de top van Port de Balès. Toen heb ik de keuze gemaakt om op kop te rijden voor Primoz.‘’'

Dumoulin reed uiteindelijk de eerste kilometers van de Peyresourde op kop, dunde de groep favorieten uit en moest daarna laten lopen. ,,Uiteindelijk was dat wel te vroeg‘’, zegt hij daarover. ,,Op een gegeven moment zat Primoz geïsoleerd en dat is niet wat we willen. Maar als ik niet op kop had gereden was ik er zonder kopbeurt afgegaan. Het was een lastige finale voor ons. We hadden gehoopt met meer mannen op de Peyresourde te zitten. Dat is niet gebeurd.‘’