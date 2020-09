Dumoulin: WK tijdrijden is wel een optie

De tijdrit vindt plaats in Imola op een nagenoeg vlak parkoers van 31,7 kilometer. Aanvankelijk stond de tijdrit op de slotdag van de Tour gepland en moest Dumoulin een kruis zetten door het kampioenschap, maar doordat Zwitserland zich terugtrok als organisator is deelname plots wel mogelijk voor renners als Dumoulin en Primoz Roglic, die op dit moment actief zijn in de Tour. De nieuwe datum is namelijk geprikt op 25 september, enkele dagen na de slotetappe in Parijs.



,,Het ligt er een beetje aan hoe ik uit de Tour kom, maar het is wel een optie", zei Dumoulin na de dertiende Touretappe. Dumoulin heeft zijn plannen vooralsnog niet gewijzigd. ,,Nee, tot en met Parijs ben ik volle bak met de Tour bezig en al het andere gebeurt op de achtergrond. Daarna zie ik wel hoe het is. Misschien kom ik wel helemaal naar de kloten uit de Tour, dan heeft het geen zin om de tijdrit te rijden.”