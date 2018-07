Dumoulin vertrouwt op zijn ploeg: We zijn hier redelijk goed in

,,Maar het is een technisch onderdeel, dus ik hoop dat we positief kunnen verrassen'', zegt de kopman, die dit jaar tweede werd in de Ronde van Italië.



Dumoulin is wel te spreken over het parcours van de 35,5 kilometer lange tijdrit in en rond Cholet. ,,Een echt parcours voor een ploegentijdrit. Er staat wel redelijk wat wind, dus dat wordt veel 'op de kant' rijden. Dan rijd je in een waaier en dat maakt het technisch nog moeilijker'', aldus de nummer 19 van het algemeen klassement, die 16 seconden achterstand heeft op geletruidrager Peter Sagan.



Dumoulin wilde vlak voor de start van de ploegentijdrit niet al te veel prijsgeven over de tactiek van Sunweb. ,,Er zit een idee achter de volgorde waarin we rijden, maar dat houd ik geheim. De kunst is vooral goed samen te werken en elkaar niet kapot te rijden. De sterke renners moeten langere beurten aan kop fietsen, maar niet sneller gaan rijden. Een egaal tempo is het beste, maar dat is zo moeilijk in deze discipline. Het individuele niveau van de renners verschilt, als ook de aerodynamica'', lichtte de Limburger toe. ,,Maar we zijn er redelijk goed in, anders waren we ook geen wereldkampioen.''