Dumoulin over ploegsucces in eerste week: ‘Kan eigenlijk niet beter’

Toch wil Dumoulin niet te snel euforisch worden. ,,We zijn hier wel om de Tour te winnen. Het is heel mooi dat we nu het geel hebben, maar dat is niet het einddoel.” In de negende etappe nam zijn ploeg het initiatief in het peloton nadat het veld in de openingsfase uit elkaar werd geslagen. ,,Vandaag was een belachelijk zware rit”, kijkt Dumoulin terug. ,,We moesten de controle pakken, want er was geen enkele ploeg met zo veel renners. We wilden eigenlijk minder dominant aanwezig zijn dan gisteren.”



Dat lukte niet, maar het resultaat was uiteindelijk wel de gele trui. Wie zijn volgens Dumoulin nu de grote concurrenten in de strijd om de eindzege? ,,Pogacar is heel sterk. Hij lijkt wel nummer één bedreiging op dit moment, maar Bernal was ook sterk”, aldus Dumoulin, tweede in de Tour van 2018. ,,We gaan nu in controleerde rol, maar in principe is dat niet heel anders dan dat we al deden.”