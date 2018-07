Dumoulin over geel: 'Of ik alles-of-niets ga rijden? Nee, podiumplek verdedigen'

Morgen gaat de Tour verder in de Pyreneeën over fameuze cols als de Tourmalet en de Aubisque. ,,Of ik alles-of-niets ga rijden? Nee, ik wil ook mijn podiumplaats verdedigen'', zei de kopman van Sunweb, tweede in het algemeen klassement op 1.59 minuut achter de Brit Geraint Thomas, na de relatief rustige rit.



Dat de rust even terugkeerde in het peloton kwam de Limburger goed uit. ,,De kopgroep speelde een beetje met het peloton, ik heb me een klein beetje kunnen sparen vandaag. Het was warm, een beetje alsof we in Azië aan het koersen waren, maar ik kan goed tegen die hitte'', keek hij terug op een etappe zonder groot verhaal. Morgen zal het anders zijn. ,,Als ik de benen heb zal ik altijd iets proberen.''