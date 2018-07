Dumoulin: Ongelooflijk, ik ga hier heel hard van genieten

Tom Dumoulin heeft de afsluitende tijdrit in de Tour de France gewonnen. Hij was uiteindelijk net een seconde sneller dan Chris Froome. Dat verbaasde Dumoulin zelf ook. ,,Kun je dit geloven? Ik had dit echt even nodig."

Dumoulin kon het na afloop niet geloven, zo maakte hij meerdere keren duidelijk in zijn eerste reactie aan de NOS. ,,Ik kan het niet geloven. Dit is zo'n bizar einde. Dit had vooraf niemand verzonnen. Vanochtend die stress met de tijdrittrui die we kwijt waren en dan nu dit. Een seconde verschil. Kun je het geloven? Er valt nu zoveel stress van me af. Ik ben zo blij. Ik ga hier even heel hard van genieten met iedereen van de ploeg. Ongelooflijk dat het zo uitpakt."

Dumoulin, twee maanden geleden ook al tweede in de Giro, had zich vooraf al neergelegd bij de eindzege van Geraint Thomas. In een race tegen de klok van 31 kilometer moest de wereldkampioen tijdrijden nog wel voorkomen dat Primoz Roglic en Chris Froome hem zouden passeren. Daar slaagde Dumoulin glansrijk in.

,,Ik had een superdag. Ik wil nooit mijn tussentijden weten, maar ik heb geen risico genomen. Ik voelde dat ik een goede dag had en dat het voor Roglic en Froome moeilijk zou worden. Maar dat ik dan ook nog de tijdrit met een verschil van één seconde win. Wat een ontknoping. Dit is echt super."

Dumoulin pakte zelfs nog veertien seconden op Geraint Thomas van Team Sky, die morgen zijn eerste grote ronde zal gaan winnen. Dumoulin en Chris Froome worden de eerste renners die zowel in de Giro als de Tour op het podium staan, nadat Marco Pantani in 1998 beide grote rondes won. Froome werd in mei winnaar van de Giro, in deze Tour eindigt hij als derde.

