Dumoulin na chaotische eerste rit: ‘Niet normaal hoe glad het was’

Maar vooral de regen was op Tour-dag één de grote boosdoener. Dumoulin: ,,Wat kun je hier aan doen? Niks. Het is wel een tricky eerste Tour de France-etappe. Maar is het over de limiet, zeker niet. Dit is gewoon wielrennen en de omstandigheden. En daar moeten wij als renners goed mee omgaan. Dat hebben we zo goed mogelijk gedaan, maar uiteindelijk is er nog overal geglibberd en gegleden.



Of Dumoulin had verwacht dat de jury in zou grijpen? ,,Nee, ik verwacht weinig van de jury. Zij kunnen ook niet zo goed inschatten hoe glad het is. We rijden vaak genoeg in de regen. En het is altijd oppassen. Maar of het zo extreem als vandaag is of normaal, dat kan de jury vanuit de auto niet zien. Dat moeten wij zelf beoordelen.’’



Dumoulin zelf fietste halverwege de etappe even op achterstand samen in een groepje met Egan Bernal. Maar hij is niet gevallen: ,,Ik was even plassen op dat moment en toen gaven ze gas vooraan.’’ Alexander Kristoff wist na ruim 156 kilometer de eerste etappe te winnen én het geel te veroveren. Dumoulin kwam als 43ste over de streep, in het gezelschap van onder andere ploeggenoot Primoz Roglic en concurrenten Egan Bernal en Richard Carapaz.