Dumoulin: Ik kijk uit naar de bergen

Door Pim Bijl



Slechts een uurtje zat Tom Dumoulin vandaag op de fiets. ,,Nee, geen klimkilometers, of een lange rit. Deed ik ook niet tijdens de Giro. Het heet niet voor niets een rustdag.”



Wel vindt hij het fijn dat morgen het tweede deel van de Tour begint, met drie zware bergetappes door de Alpen, vertelde hij op de persconferentie in het Mercure Hotel in Aix Les Bains. ,,Het voelde vreemd om in de eerste 9 dagen geen enkele berg over te rijden. Het is heel stressvol geweest, maar fysiek gezien niet bijzonder zwaar. Ik voel mij nog heel fris. Ik kijk er naar uit om die stress uit mijn lijf te fietsen en mezelf tot het uiterste te dwingen.”



De kopman van Sunweb staat op de vijftiende plaats in het klassement op 2.03 van geletruidrager Greg van Avermaet. Hij baalt nog altijd van het tijdverlies door een kapot wiel en tijdstraf in de rit richting de Mûr de Bretagne, maar is verder redelijk tevreden. ,,Mijn team heeft heel goed werk geleverd en ik ben buiten die rit naar de Mûr de Bretagne uit de problemen gebleven. Het is vooral jammer dat we Michael Matthews kwijt zijn geraakt. Hoe ik er voor sta ten opzichte van mijn concurrenten? Dat is bijna onmogelijk om te zeggen. Dat gaan we de komende drie dagen zien.”