Dumoulin: Het gaat slopend zijn

'Strijden tegen de tijdsli­miet is anders dan voor de overwin­ning'

10:53 Er is in de Tour een strijd zwaarder dan die om de etappeoverwinning: het gevecht tegen de tijdslimiet. Marcel Kittel legde het gisteren af, Mark Cavendish moest eveneens de Tour verlaten, en Dylan Groenewegen komt al twee dagen in het laatste groepje, net binnen de toegestane marge, over de finish. Kenny van Hummel weet hoe de strijd tegen de klok in de staart van het peloton voelt.