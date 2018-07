Dumoulin: Heb niet het gevoel dat ik minder word

Hij moest een paar seconden inleveren op Primoz Roglic, maar Tom Dumoulin keek tevreden terug op de finale van de veertiende etappe in de Tour. Op de korte maar steile slotklim pakte de Sloveen van LottoNL-Jumbo acht seconden op de Nederlander die in het gezelschap van geletruidrager Geraint Thomas en diens ploeggenoot Chris Froome de finish passeerde.

,,Roglic was de sterkste vandaag. Ik was blij dat ik bij Thomas en Froome kon blijven. Ik had geen superbenen vandaag'', vertelde Dumoulin, die in gezelschap van de favorieten ruim 18 minuten achter ritwinnaar Omar Fraile finishte.

De beklimming van de Côte de la Croix Neuve had hij bedachtzaam aangepakt. ,,Het is een pittig klimmetje. Het was wel te verwachten dat iemand iets zou proberen. Ik moest het een beetje slim aanpakken, mezelf niet opblazen. Ik heb een heel goed gevoel voor wat ik wel en niet kan. Ik bleef net onder mijn limiet rijden. Dat heeft me gered in de laatste honderden meters'', aldus Dumoulin, de nummer drie in het klassement die Roglic nog 48 seconden achter zich houdt.

Even leek Dumoulin, nadat Roglic zijn aanval had geplaatst, in de problemen te komen. ,,Ze hadden flink versneld en ik moest een gaatje laten. Maar toen ik merkte dat Bernal kapot was heb ik het zelf nog even geprobeerd. Roglic is een gevaarlijke klant voor het podium.''