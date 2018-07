Dumoulin gunt Thomas Tourzege wel

Helemaal uitsluiten dat hij zondag in Parijs staat gehuld in het geel doet Dumoulin uiteraard niet. ,,De kans is heel klein, maar je houdt altijd een beetje hoop. We gaan zien wat er morgen en zaterdag gebeurt.''



In de rit van vandaag, voornamelijk over vlakke of lichtglooiende wegen naar Pau, wordt geen strijd tussen de klassementsrenners verwacht. Een dag eerder pakte Thomas weer een paar seconden op Dumoulin en viel Chris Froome er tussenuit. ,,Daar was ik wel een beetje door verrast. Maar het kan gebeuren. Ik verlies ook wel eens tijd.''



Dumoulin is tevreden over zijn optreden in de Tour tot dusverre. ,,Ik rijd goed bergop en ik voel me goed. Of ik mezelf verras? Ik klim in ieder geval iets beter dan in de Giro. Beter dan ooit, denk ik. Ik hoop morgen nog een keer. Maar normaal gesproken is Thomas redelijk veilig. Als ik de Tour wil winnen, moet ik in de bergen het verschil maken. Twee minuten goedmaken in de tijdrit van zaterdag gaat niet lukken. Het schijnt best een technisch parcours te zijn en het gaat de hele tijd op en neer. Precies zoals ik het graag heb, maar Thomas vindt dat ook fijn.''