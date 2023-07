Dit zijn de drie Nederlandse debutanten in de Tour de France: ‘Ik had mijn vakantie al geboekt’

Koninklij­ke blik op Tour de France met Bauke Mollema en Fabio Jakobsen: ‘Dit applaus is meer voor mijn vrouw en familie dan voor mij’

Carré als podium en Bauke Mollema en Fabio Jakobsen als speciale gasten. In de theatershow van podcast In Het Wiel wordt veel gelachen, maar is er ook ruimte voor emotie. ,,Ik vind dat dit applaus altijd veel meer voor mijn vrouw en familie is dan voor mij.’’