Dit staat de renners in de laatste week van de Tour de France allemaal te wachten

Parijs komt in zicht, maar tegelijkertijd is Parijs ook nog ver. Wat staat de renners in de laatste week van de Tour de France allemaal te wachten? Eén ding staat wel zo goed als vast: we krijgen een geweldige strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar!

Na een welverdiende rustdag wordt de Ronde van Frankrijk dinsdag hervat met een individuele tijdrit. Helaas voor de specialisten geen vlakke tijdrit, maar een tijdrit met bergop finish. In de eerste kilometers loopt de weg al op, waarna het ietwat afvlakt en de Côte de Domancy wacht.

Die klim is kort en krachtig met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4 procent over 2,5 kilometer. Daarna blijft het licht oplopen tot de finish in Combloux. Kortom: we mogen op het 22,4 kilometer lange parkoers een mooi klimgevecht verwachten tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Op woensdag is het opnieuw klimmen geblazen. De zeventiende etappe van Saint-Gervais Mont Blanc naar Courchevel bereikt via de Col de la Loze het dak van de Tour. Op 2.304 meter hoogte liggen er na een etappe met al drie hindernissen bonificatieseconden klaar op de 28,4 kilometer lange klim van gemiddeld 6 procent. Belangrijk in de wetenschap dat deze Tour best op een secondenspel uit kan draaien. De finish ligt echter niet op de top, maar vijf kilometer verder in Courchevel. De laatste kilometer loopt nog maximaal 18 procent omhoog.

Sprinters ook nog aan zet

Sprinters mogen in de slotweek ook nog aan de bak, en dan niet alleen op Champs-Élysées. De achttiende rit is zo'n etappe met mogelijkheden, al zouden ook aanvallers hier een goede kans maken. De rit van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse is 184,9 kilometer lang en nagenoeg vlak.

Grote vraag: wie heeft er zin in een sprint tegen Jasper Philipsen? Of kiezen de concurrenten toch liever voor een aanval? Wat dat betreft is de etappe van een dag later meer geschikt voor de avonturiers. In de Jura is het iets heuvelachtiger en leent het parkoers zich voor een mooie kopgroep.

De ontknoping volgt op zaterdag 22 juli. We tellen zes gecategoriseerde hindernissen in de 133 kilometer korte rit van Belfort naar Le Markstein, de plek waar de Tour de France Femmes vorig jaar ook al finishte. De Col du Platzerwasel gaat voor de beslissing in de Tour zorgen, als die op dat moment tenminste nog niet is gevallen. Wie mag er in het geel aan de slotrit door Parijs beginnen?

Al vroeg (rond 16.30 uur) weten we het. Op de slotdag begint de rit juist om 16.35 uur en wordt de finish rond 19.35 uur verwacht. De kans dat het op een sprint uitdraait is levensgroot, maar wie slaat toe en wint voorlopig voor de laatste keer de slotrit in Parijs? Volgend jaar eindigt de Tour immers met een tijdrit in Nice.

