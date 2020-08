Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen rondom Nice

Vos weet niet wat te verwachten van La Course: ‘Veel teams zien kansen om te winnen’

28 augustus Marianne Vos heeft geen idee wat haar zaterdag in La Course precies te wachten staat. ,,Ik heb het parkoers op internet bekeken, dat is de enige mogelijkheid die we op dit moment hebben”, zei Vos, tweevoudig winnares van La Course. ,,Maar het team zal de voorbereiding doen en je kan ook een goede verkenning doen zonder daar te zijn.”