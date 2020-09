Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Pyreneeën

Peloton wacht Pyreneeën­rit met drie pittige beklimmin­gen

5 september De achtste rit van de Tour de France is de eerste van twee etappes door het hooggebergte in de Pyreneeën. De etappe start in Cazères-sur-Garonne en is maar kort. De finish ligt na 141 kilometer in Loudenvielle. Het peloton moet daarvoor over twee cols van de eerste categorie en een van de buitencategorie.