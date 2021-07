Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Pyreneeën

Tour Podcast | ‘Het gaat nog wel een lekker weekje worden’

12 juli Op de tweede rustdag deze Tour is het tijd voor Thijs Zonneveld, Theo Bos en Hidde van Warmerdam om uit te zoomen. Een gesprek over trainen, voeding, aerodynamica, de derde Tourweek, de suprematie van ‘Pogi’ en over een nieuwe Nederlandse ‘pro-conti ploeg in de maak. Staat Tom Dumoulin na de zomer voor een nieuwe transfer?