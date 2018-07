Dit krijgen de renners in de tweede Alpenrit voor de kiezen

De start is pas iets na 14.00 uur in Albertville. De rit is - uiteraard - te volgen in een liveblog op deze site. We beginnen rond 13.00 uur.



In de 108 kilometer die daarna volgen liggen twee beklimmingen van de buitencategorie, een van tweede en de klim naar de finish is uit de eerste categorie.



Hoogstwaarschijnlijk moet Greg Van Avermaet dit keer wel de gele trui inleveren. In de eerste bergetappe weerde de Belg van BMC zich nog knap. Maar de verwachting is dat hij dat kunstje niet herhaalt al heeft hij nog een mooie marge met de Brit Geraint Thomas: 2.22. Tom Dumoulin begint de rit als elfde op 3.42 van de leider.



Hieronder een interview met Wilfried Peeters, de ploegleider van Quick-Step over de rit van vandaag.