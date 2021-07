‘Diesel’ Mollema op volle toeren: ‘Ik weet wat ik kan en had al snel het gevoel dat ik het zou gaan redden’

Wanneer het definitieve moment kwam? ,,Op de top van de laatste klim", antwoordde hij. ,,Ik moest niet te hard gaan op de Col de Saint-Louis en mezelf opblazen, maar op het laatste stuk ben ik voluit gegaan. Dat is een kwestie van ervaring. Met nog vijftig seconden voorsprong wist ik: dit gaat hem worden.”



Mollema trapte door en met een paar kilometer voor de streep balde hij zijn vuist en stak zijn tong uit naar de camera. Volgens hem was het een heel zware dag. ,,Het duurde ook 80, 90 kilometer voordat de beslissende kopgroep weg was. Onze ploeg rijdt erg aanvallend en was heel sterk. We wilden in etappes zoals deze echt in de vlucht zitten.”