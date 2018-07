Deze zege is andere koek

Dumoulin baalt na slechte dag: 'Er ging zo veel mis'

13 juli Tom Dumoulin kon leven met het tijdverlies van een dag eerder in de Ronde van Frankrijk, maar baalde van de gemaakte fouten. ,,Ik baal nog steeds. Normaal kan ik teleurstellingen makkelijker achter me laten, maar er ging zo veel mis. Je weet dat het in de Tour kan gebeuren'', zei de kopman van Sunweb bij de start van de zevende etappe.