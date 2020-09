Deze ‘waanzinnige klim’ staat het peloton vandaag te wachten

Die prijs is bijzaak want het gaat natuurlijk om de ritzege en de gele trui. Die is ook woensdag in het bezit van de Sloveen Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma kan aanvallen verwachten op de loodzware slotklim. ,,Een waanzinnige klim”, ontdekte hij al bij de verkenning eerder deze zomer.

In de rit, die begint in Grenoble en een lengte heeft van 170 kilometer, liggen twee beklimmingen van de buitencategorie. Eerst is er de Col de la Madeleine, een beklimming van 17 kilometer met een gemiddelde stijging van 8,4 procent. De top ligt op 62 kilometer van de finish. De slotklim is liefst 21 kilometer lang met aan het eind stroken die oplopen tot maximaal 24 procent. Een keer eerder finishte de Tour in Méribel. In 1973 hield de Fransman Bernard Thevenet Joop Zoetemelk net achter zich. Het pad waarop nu de laatste 7 kilometer worden afgelegd lag er toen nog niet.