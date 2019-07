Denkt Kruijswijk aan het geel? ‘Dan moet ik wel heel goed zijn’

Steven Kruijswijk sprak voor de start van de zesde etappe van de Tour de France over een belangrijke dag. ,,Dat is het, ik ben niet nerveus, maar wel op een goede manier gespannen.”

Het is de eerste bergrit in deze Tour met een aankomst op de loodzware Planche des Belles Filles. ,,Vandaag gaan we zien wie er goed in vorm is. Je bent op zoek naar die bevestiging. Ik weet niet hoe het met de rest zit. Het is in zo’n eerste bergrit altijd een beetje aftasten. We zullen het straks zien bij de finish.”

Kruijswijk heeft de beklimming eerder al verkend, de laatste kilometer is onverhard. ,,Het is heel steil en gaat dus over gravel. Het zal een lastige laatste kilometer worden, maar hoe dat precies uitpakt, moet blijken. Het is met zo’n steile aankomst heel makkelijk om tijd te verliezen als je een slecht moment hebt. Hopelijk kan ik juist tijd pakken.”