Demi Vollering lijkt klaar om Annemiek van Vleuten van de troon te stoten: ‘Het wordt hoe dan ook zwaar’

Met video+podcast Eva van Agt loopt hersen­schud­ding op na vreselijke val in Tour de France Femmes: ‘We waren er gelukkig snel bij’

Liane Lippert (Movistar) heeft de tweede etappe in de Tour de France Femmes gewonnen, ondanks twee valpartijen in de etappe. De Duitse kampioene ging in de sprint in de laatste meters nog voorbij de Belgische Lotte Kopecky (Team SD Worx), die gisteren de eerste etappe had gewonnen. Eva van Agt heeft een hersenschudding overgehouden aan een zware val.