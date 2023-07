Demi Vollering houdt simpel stand en volgt Annemiek van Vleuten op als winnares Tour de France Femmes

Demi Vollering heeft de tweede editie van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse toprenster van team SD Worx verdedigde in de laatste tijdrit met succes haar voorsprong in het algemeen klassement. Ze volgt Annemiek van Vleuten op als winnares van de Ronde van Frankrijk.

,,Ik geloof dat het nog steeds een beetje moet landen dat ik de Tour heb gewonnen", vertelt ze aan NOS. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb denk ik een paar dagen de tijd nodig om alles even te laten bezinken met de familie. Ik denk dat ik het dan pas ga beseffen. Misschien vanavond al als we het met de ploeg aan het vieren zijn”, aldus Vollering. ,,Ik kan niet wachten tot deze chaos een beetje over is en ik even op adem kan komen.”

,,Ik was vanmorgen eigenlijk te relaxed, want er gaat natuurlijk wat tijd over zo’n tijdrit", vertelt ze. ,,Toen ik deze Tour in ging had ik doelen gesteld. Gisteren was natuurlijk een doel, maar ook de tijdrit, ook met het oog op de toekomst. Voor het WK dat er aan komt. Ik wilde het goed doen met het idee dat ik dan ook het WK met een goed gevoel in ga, dat is toch fijn.”

Volledig scherm Vollering tijdens de tijdrit. © photo: Cor Vos

Vollering veroverde op zaterdag het geel door een mokerslag uit te delen op de beklimming van de Tourmalet, waar ze de concurrentie op minuten achterstand zette. Met 1 minuut en 50 seconden voorsprong begon ze aan de 22,6 kilometer lange tijdrit in het zuiden van Frankrijk. Die voorsprong kwam geen moment meer in gevaar. De 26-jarige renster uit Pijnacker finishte in Pau als tweede achter teamgenoot Marlen Reusser.

Lange tijd beet een groot deel van de rensters zich stuk op de tijd van Vittoria Guazzini, totdat de echte favorieten zich ermee bemoeiden. Marlen Reusser dook maar liefst veertig seconden onder de tijd van de Italiaanse en zette met 29’15” een wereldtijd op de klok. Demi Vollering gaf uiteindelijk tien seconden toe op Reusser.

Lotte Kopecky kwam als derde over de streep en eindigde daardoor samen met Katarzyna Niewiadoma op de gedeelde tweede plek in de Tour. Annemiek van Vleuten stelde met een twaalfde tijd teleur en valt net buiten het podium in haar laatste Ronde van Frankrijk.

Van Vleuten teleurgesteld

,,Het is jammer, zeker omdat de hele ploeg de hele week voor me heeft gewerkt", vertelt ze voor de camera van de NOS. ,,Ik ben niet de Annemiek die ik kan zijn. Dat is natuurlijk superzuur in mijn laatste Tour de France. Ik voelde me gisteren vanaf de Tourmalet al ziek worden. Uiteindelijk ben ik niet echt ziek, maar ik voelde me niet zoals ik me normaal voel.” Toen ik deze ochtend wakker werd, wist ik het meteen,” vervolgt ze. ,,Ik was niet ziek, maar ik voelde me gewoon echt niet goed. Hoe ik gisteren ook reed op de Tourmalet, dat is niet mijn niveau.”

Liveblog bekijk belangrijke updates Vollering wint de Tour de France Femmes! De Nederlandse komt als tweede over de streep in Pau en wint daarmee de Tour de France Femmes! Niewiadoma komt als achtste over de streep! Lotte Kopecky moet 37 seconden toegeven op Reuser, maar duikt net onder de tijd van Grace Brown en staat daarmee voorlopig tweede. Annemiek van Vleuten komt binnen met een teleurstellende twaalfde tijd. Vollering op dertien seconden van Reusser Demi Vollering komt op dertien seconden achter Reusser over het meetpunt in Bosdarros en stevent af op de tweede plek in de tijdrit. Of kan ze nog versnellen in het laatste deel? Van Vleuten is ongeveer een halve minuut langzamer dan Kopecky op het tussenpunt in Bosdarros en valt daarmee virtueel buiten het podium! Lotte Kopecky noteert met 17'08" de derde tijd op het tussenpunt in Bosdarros, op dertig seconden achter Reusser. Nog even voor de duidelijkheid, zo staat het algemeen klassement ervoor: 1. Demi Vollering

2. Katarzyna Niewiadoma + 00h 01'50"

3. Annemiek van Vleuten + 00h 02'28"

4. Lotte Kopecky + 00h 02'35"

5. Ashleigh Moolman Pasio + 00h 2'39" Riejanne Markus redt het niet. De Nederlandse kampioene tijdrijden komt als derde over de streep in Pau, op 31 seconden van Reusser. Vollering op jacht Demi Vollering is als laatste vertrokken uit Pau en is 22,6 kilometer verwijderd van de eindzege in deze Tour. Alle klassementsrenners zijn onderweg! En ook Annemiek van Vleuten gaat van start voor haar laatste etappe in de Tour de France. Kan ze nog één keer knallen? Lotte Kopecky, de nummer vier van het klassement, is onderweg. Ze draagt de groene trui, die ze alleen maar over de streep hoeft te brengen. Toch zal ze ook proberen op het podium van het algemeen klassement te eindigen. Wat kan zij nog in deze rit? Marlen Reusser met een wereldtijd Reusser verpulvert de tijd van Brown en is maar liefst veertig seconden sneller. Met 29'15" staat ze voorlopig eenzaam aan kop. Kunnen de andere favorieten hieraan tippen? Grace Brown duikt onder de tijd van Vittoria Guazzini en neemt de hotseat over! Ze duikt onder de dertig minuten en zet voorlopig de snelste tijd op 29'55". Yara Kastelijn meest strijdlustige renster Tussen al het tijdritgeweld door is de Nederlandse Yara Kastelijn uitgeroepen tot meest strijdlustige renster van deze editie van de Tour. 💪Winner in Rodez, @Yarakastelijn is the #TDFF2023's Super Combative rider!



💪Vainqueure à Rodez, @Yarakastelijn est la Super Combative du #TDFF2023 ! #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift @Occitanie pic.twitter.com/p34jiJr85A — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 30, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Lucinda Brand komt net tekort! De Nederlandse passeert de streep op negen seconden van Guazzini en staat daarmee voorlopig tweede. Guazzini is met 30'36" nog steeds de snelste, al is Reusser bezig met een toptijd. De Zwitserse is ruim een minuut sneller op het meetpunt in Bosdarros! Reusser van start Marlen Reusser is begonnen aan haar tijdrit. Kan de Europees kampioene haar status waarmaken? Het antwoord is nee! Ook Henderson bijt zich stuk op de tijd van Guazzini. Ze komt vijftien seconden tekort, maar pakt wel de voorlopige tweede plek. Ook Thalita de Jong moet haar meerdere erkennen in Guazzini. Zij is op dit moment de hoogst geklasseerde Nederlander op plek 4. Anna Henderson is zo'n drie seconden sneller dan Vittoria Guazzini op het meetpunt in Bosdarros. Kan ze de tijd van de Italiaanse verbeteren? Tot nu toe komt niemand in de buurt van de toptijd van Vittoria Guazzini. De Deense Emma Norsgaard gaat proberen haar uit de hotseat te knikkeren. Zij is zojuist gestart. 🇩🇰Winner on Stage 6, @emmanorsgaard1 has started her time-trial!



🇩🇰Vainqueure de la 6ème étape, @emmanorsgaard1 a commencé son contre-la-montre ! #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/z9yh9UcGoT — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 30, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Niet de als eerste vertrokken Van 't Geloof, maar de als tweede gestarte Josie Talbot komt als eerste binnen in Pau. De Australische komt binnen in een tijd van 31 minuten en 42 seconden. Vittoria Guazzini knalt er gelijk overheen en zet de snelste tijd op 30'36". Tot de favorieten van vandaag behoort natuurlijk geletruidraagster Demi Vollering, maar ook haar teamgenoot Marlen Reusser. Zij won de tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Van Annemiek van Vleuten weten we dat ze een goede tijdrit kan rijden, maar de vraag is hoe ze hersteld is van de inspanning van gisteren. Ook Nederlands kampioene tijdrijden Riejane Markus maakt een goede kans. Grace Brown, Vittoria Guazzini, Lotte Kopecky, Juliette Labous, Emma Norsgaard en Katarzyna Niewiadoma mogen ook niet uitgevlakt worden. Wie is de snelste vandaag?

Volledig scherm Demi Vollering. © AFP