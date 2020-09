De zes gedaantes van geweldenaar Pogacar

Tour de France Pogacar brengt gele trui veilig naar Parijs, slotrit prooi voor 'groene’ Sam Bennett

20:17 De 21ste en laatste etappe in de Tour de France is een prooi geworden voor groenetruidrager Sam Bennett De Ier van Deceuninck-Quick Step was in de massasprint op de Champs-Élysées de snelste, voor wereldkampioen Mads Pedersen. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet meer in gevaar, waardoor de 21-jarige Sloveen bij zijn debuut de Tour wint.