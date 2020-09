De Tour van Dumoulin: weggevallen als favoriet en op zoek naar topvorm

Door Daan Hakkenberg



Daar schieten Rigoberto Urán en Adam Yates voorbij in de finishstraat op Boulevard du Maquis des Glières. Maar Tom Dumoulin geen oog voor de grootste slachtoffers van deze laatste Alpenrit. Hij is de twee na vandaag tot op een minuut genaderd en met de tijdrit van morgen ligt een sprong in het klassement in het verschiet. Dumoulin is er niet mee bezig. Hij probeert met weidse armgebaren ploegmaten Sepp Kuss en Wout van Aert te laten zien hoe hij zijn fiets onder controle hield op de gravelstrook in de finale.



Hier staat een nieuwe Dumoulin. De ronderenner die zichzelf opnieuw uitvond in deze Tour. Niet de favoriet die hij was bij het vertrek drie weken geleden in Nice. Niet alleen in Nederland, de hele internationale wielerwereld keek uit naar de rentree van Dumoulin op het allerhoogste podium.