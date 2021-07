De Tour is steeds meer de Tour: ‘Angst voor corona is niet groter dan angst om sleutelbeen te breken’

Door Daniël Dwarswaard



Dit stuk is geschreven met mondkap op. Af en toe stiekem met de neus er bovenuit. In de perszaal en tijdens de interviews met renners is het kapje nog steeds verplicht. Dat voelt soms wat gek als je in het Tourcircus om je heen kijkt. De Tour is steeds meer de Tour. Met massa’s mensen die samenklonteren bij de finish of op een berg. Anderhalve meter? Anderhalve centimeter misschien. Of het nu bij het Grand Départ in Brest, op een plein in Tours of in het skioord Tignes is, de wielrenners zijn weer dichtbij. Mensen kunnen na de finish bij de teambussen meekijken hoe renners elkaar van blijdschap in de armen vallen of zwijgend en volledig gebutst in stilte naar binnen gaan. Wel keurig achter de hekken op een paar meter.