De rug van Mathieu van der Poel is eindelijk in orde: pakt hij nu het geel in de Tour?

In Het Wiel | Bauke Mollema en Fabio Jakobsen te gast bij Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam in Carré

Bauke Mollema en Fabio Jakobsen gaan een week voor de start van de Ronde van Frankrijk live in Carré vooruitblikken. In een speciale voorbeschouwing op donderdagavond 22 juni in Carré zijn de twee toprenners van respectievelijk Lidl-Trek en Soudal-Quick Step de hoofdgasten van In Het Wiel-hosts Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam.