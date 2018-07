De mooiste foto's van drie weken Tour de France

Tijdritko­ning Dumoulin sluit Tour dolgeluk­kig af

28 juli Met winst in de afsluitende tijdrit beloonde Tom Dumoulin zichzelf voor een indrukwekkende Tour de France. Wekenlang was hij de enige die Tour-winnaar Geraint Thomas bij kon houden. In de voorlaatste etappe kon hij de geletruidrager eindelijk een keer verslaan.