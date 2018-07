De mooiste foto's van de heroïsche rit op Alpe d'Huez

fotoserie De dertig zeges van 'Cannonball Cav'

14:51 Jarenlang was Mark Cavendish onverslaanbaar in de sprint. Liefst dertig keer kwam hij als eerste over de streep in de Tour de France. Maar zijn gloriedagen lijken geteld en het record van meeste etappezeges in de Tour (34) van Eddy Merckx houdt voorlopig stand.