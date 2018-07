De Jongh ziet Mollema nog niet opgeven: 'Hij is een knokker'

Groenewe­gen: Blij als we weg zijn uit de Alpen

18:57 Met een pijnlijke rug en knie knokte Dylan Groenewegen zich tijdens de elfde etappe naar de finish in het hooggelegen La Rosière. De sprinter van LottoNL-Jumbo, al goed voor twee ritzeges, had nog steeds veel last van zijn val zondag in de kasseienrit. Maar hij kwam zo'n anderhalve minuut voor het verstrijken van de tijdslimiet binnen.