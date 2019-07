De dramatische dag van Dylan Groenewegen

ReconstructieDylan Groenewegen was de Nederlandse hoop op de eerste gele trui in dertig jaar. Maar anderhalve kilometer voor de streep lag hij op de grond na een valpartij. Verslag van een krankzinnige dag, waarin zijn kamergenoot uiteindelijk het geel naar het hotel bracht.

Het is tien over elf als Dylan Groenwegen voor het eerst zijn hoofd buiten de teambus steekt. Glimmende zonnebril op zijn neus, zwart-gele helm op zijn hoofd. Zijn speciaal geverfde fiets met een leeuwenkop staat klaar en daarop hobbelt Groenewegen over de kasseien naar het podium op het Koningsplein om het startblad te tekenen. Hij zwaait naar het publiek, maar blijft niet te lang hangen. Binnen vijf minuten is Groenewegen alweer terug bij de bus.



Daar vertelt de absolute topfavoriet dat hij ‘een rijstepap, een eitje en tweeënhalve snee brood’ als ontbijt heeft gehad en daarop wil hij deze eerste Touretappe winnen en zo de gele trui wil pakken. Dat zou voor het eerst zijn sinds Erik Breukink op 1 juli 1989 in Luxemburg de Tourproloog won. Diezelfde Breukink is een van de toeschouwers bij de bus van Jumbo-Visma. Hij twijfelt er niet aan: vanavond ligt bij Groenewegen een gele trui op zijn hotelkamer.

Het plan

De avond ervoor heeft Groenewegen op diezelfde kamer in het Van der Valk hotel bij het vliegveld Zaventem met Mike Teunissen - kamergenoot en laatste man in de sprinttrein - het ideale scenario doorgenomen. ,,Hoe hij ervoor kan zorgen dat ik vrij kan gaan sprinten,’’ zegt Groenewegen over de bespreking met Teunissen. ,,Er is een plan. En natuurlijk, dat moet nog maar gaan slagen. Maar we gaan ons best er voor doen.’’

De druk op de schouders van Groenewegen is groot, maar bij de ploeg van Jumbo-Visma is de sfeer ontspannen. De Nieuw-Zeelander George Bennett heeft in de bus nog een cricketwedstrijd gekeken. ,,Als je goede benen hebt, is fietsen niet moeilijk,’’ zegt de Noor Amund Grøndahl Jansen, die de sprint van Groenewegen moet voorbereiden, over de dag die komen gaat. ,,Natuurlijk, dit is de Tour de France, de grootste wedstrijd van allemaal. Maar wij moeten doen wat we altijd doen. We moeten gewoon doen alsof het de ZLM Tour is.’’

En dag eerder heeft Groenewegen al polshoogte genomen bij het Kasteel van Laken, waar de streep van de eerste etappe is getrokken. Groenewegen: ,,Vier maanden terug hebben ze hier al beelden gemaakt, die hebben we helemaal bekeken en plannen gemaakt. Gisteren heb ik daar gefietst om het gevoel een beetje te hebben en het ligt me nog beter dan ik dacht.’’

Volledig scherm Dylan Groenewegen oogt ontspannen voor de etappe. © BELGA

Nou ontbrak het Groenewegen - de teller staat op tien zeges dit seizoen - al niet aan vertrouwen, maar deze licht oplopende aankomst sterkt hem alleen maar meer in de gedachten dat hij hier in Brussel kan winnen. ,,Ik ben een van de snelsten, dat zeker, maar het is een wedstrijd en het hangt ook een beetje van de benen van de dag af. Maar het hele jaar voelt het gewoon goed en ik kijk er naar uit.’’

Hectiek

Niet veel later, om twaalf uur, vertrekt het Tour-peloton uit het centrum van Brussel. Vier vluchters gaan er vandoor, trekken over de Muur van Geraardsbergen en Bosberg, maar zijn kansloos. Om even voor twee uur meldt ook de ploeg van Jumbo-Visma zich voorin het peloton. De reden daarvoor geeft sportief directeur Merijn Zeeman vooraf. ,,De hectiek in een Tour-etappe begint al op 100 kilometer voor de finish. Wij willen dat het een sprint wordt en zullen het initiatief nemen.’’

Met nog ruim 75 kilometer te gaan trekt de Bora-ploeg van Peter Sagan vol door op de kasseistrook bij Thiméon. Dat zorgt voor lichte paniek in het peloton. Elia Viviani en Alexander Kristoff rijden na pech op achterstand, maar weten al snel weer aan te sluiten bij het peloton. De drie koplopers zijn dan ook al teruggepakt. De nieuwe man in de aanval, Stefan Rosetto, wordt op negen kilometer van de finish ingerekend.

Met veel moeite loodsen zijn ploeggenoten Groenewegen door de chaos. Echt op de voorste rijen zitten ze nog niet. Op anderhalve kilometer van de streep raakt de al ietwat ingesloten Groenewegen uit balans en gaat onderuit. Meerdere renners vallen, maar met Groenewegen ligt hier de topfavoriet voor de massasprint op het asfalt. Even later zit hij gedesillusioneerd met zijn armen over zijn benen. Weg kans op een gele sprint.

Hij stapt na een poosje weer op zijn fiets. Precies op het moment dat Groenewegen over de streep komt, wordt Mike Teunissen afgevoerd achter de coulissen. Ze hebben elkaar niet gezien. Maar zijn kamergenoot staat over een kwartier met Eddy Merckx op het podium als ritwinnaar en geletruidrager.

Wanneer Groenewegen bij de bus komt, is de blik in zijn ogen hol. Met snelle passen zoekt hij de bus op. Hij neemt niet plaats naast zijn lostrappende ploeggenoten Wout van Aert, Tony Martin, Jansen en Kruijswijk, die tevreden vertellen over de dwaze gele dag van Jumbo-Visma.

De Nederlandse pers blijft nog lang voor de ploegbus buurten, maar uiteindelijk is het ploegleider Grischa Niermann die hen vertelt dat Groenewegen binnen blijft. ,,Hij wordt nu onderzocht en behandelt door de dokter. Hij heeft schaafwonden en er is heel veel teleurstelling. Hij komt nu gewoon niet meer naar buiten, sorry.”

Even verderop wordt Teunissen op de Koninklijke Parklaan gehuldigd als ritwinnaar en geletruidrager. Het is de mooiste wielerdag in de historie van de ploeg, maar Niermann staat hier met een dubbel gevoel nu hij Groenewegen zojuist in zijn ogen heeft gekeken. ,,Het is de andere kant van het verhaal. Wij hebben vandaag honderd procent op Dylan ingezet. Dat hij valt is heel zuur. Wonder boven wonder kunnen we omschakelen en verslaat Mike in de sprint Peter Sagan. En hebben we alsnog de gele trui. Daar zijn we natuurlijk superblij mee. Maar dit was voor Dylan een heel groot doel en dat is wel een teleurstelling.”

Volledig scherm Dylan Groenewegen zit met gebogen hoofd op het asfalt vlak na de valpartij. Ploeggenoot George Bennett praat hem moed in. © BELGA

Niermann verwacht dat de verwondingen van Groenewegen meevallen en hij morgen kan starten in de ploegentijdrit. En hij verwacht nog meer. ,,Die ritzege van Dylan komt er.”

Ook Teunissen denkt aan zijn kopman, terwijl hij het mooiste moment uit zijn carrière meemaakt. ,,Als ik hem vanavond zie zal ik zeggen: mooi kleurtje hè. Want ik denk dat hij een grapje wel kan waarderen”, zegt Teunissen tijdens de persconferentie. ,,De volgende mogelijkheid voor een massasprint die er komt, zal ik gewoon weer voor Dylan rijden. Dylan is een van de snelste sprinters. Ik ken mijn plek en zal blij zijn als ik hem in een van de komende sprints aan een zege kan helpen.”