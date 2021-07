De cijfers: Kelderman krijgt handen vol aan O’Connor in strijd om plek vier

Wilco Kelderman hoopt zaterdag in de tweede tijdrit in deze Tour de France over Ben O’Connor heen te wippen in het algemeen klassement, maar dat zal bepaald geen makkelijke klus worden.

Kelderman en O’Connor, vijfde en vierde in de stand, troffen elkaar negen keer eerder in een tijdrit en acht keer was de Nederlander de snelste. Die ene keer dat de Australiër won, was tijdens de openingstijdrit van de Giro d’Italia van vorig jaar. Kelderman reed toen onder totaal andere weersomstandigheden dan zijn rivaal en verloor 28 seconden in 15,1 vooral dalende kilometers.

Kelderman werd in de eerste tijdrit deze Tour 27ste, O’Connor 31ste. Er zat slechts zeven seconden tussen de twee. De Nederlander liet toen weten dat hij wat anders op zijn fiets had moeten zitten door een blessure aan zijn elleboog. Het verschil in het algemeen klassement is momenteel 32 seconden in het voordeel van O’Connor. De tijdrit van morgen is met 30,8 kilometer zo’n drie kilometer langer dan die in etappe vijf.

De grootste onderlinge verschillen werden genoteerd in de Vuelta van 2019 (ruim twee minuten over 36,2 kilometer en de Giro van 2020 (ruim drie minuten over 34,1 kilometer). Maar in beide koersen reed O’Connor niet voor het klassement.

Quote Ik denk dat de laatste week van een grote ronde mij goed ligt Ben O’Connor

In tijdritten waarin beide renners voluit lijken te zijn gegaan, zijn de verschillen een stuk kleiner. In de Dauphiné eerder dit jaar pakte Kelderman 21 seconden in 16,4 kilometer. Dat zou voor de tijdrit van zaterdag een gat van een seconde of 40 betekenen, voldoende voor plek vier. In de afsluitende tijdrit van 15,7 kilometer in de Giro van vorig jaar bedroeg het verschil tussen de twee 23 seconden. Ook dat zou omgerekend naar zaterdag voldoende zijn voor Kelderman. Maar in de Ronde van Romandië, ook dit jaar, was het verschil na 16,2 kilometer slechts twee seconden.

In de laatste bergetappe van deze Tour ontliepen de twee elkaar gisteren niks. ,,Ik denk dat de laatste week van een grote ronde mij goed ligt", vertelde O’Connor na zijn achtste plek. ,,Ik voelde me niet geweldig in vergelijking met een dag eerder, maar ik kon me er doorheen slaan. Wilco en ik zijn precies hetzelfde, dus het zal een beetje een gevecht worden in de tijdrit en dan zullen we zien wie er vierde en wie er vijfde wordt.”

De ‘superdag’ waarop Kelderman hoopte bleef deze Tour uit. Daarom praat hij ook op Luz Ardiden onderkoeld over zijn eigen optreden. ,,Soms heb je echt dat gevoel dat het lekker draait, maar dat heb ik niet gehad deze Tour.’’

Maar het is nog niet te laat. Als de superdag van Kelderman zich zaterdag aandient met 31 kilometer tussen Libourne en Saint- Émilion is dat precies op tijd.

