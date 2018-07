Dag één van de Tour in cijfers

De kop is eraf: de Tour de France is weer begonnen. Fernando Gaviria wist vandaag de koers naar zich toe te trekken en is daarmee de eerste Tourdebutant sinds Fabian Cancellara in 2004 die de openingsetappe wint. Statistiekenbureau Gracenote zette nog enkele feitjes op een rij.

Colombia wist sinds de Vuelta van 2015 steeds minstens één ritwinnaar af te vaardigen in de daaropvolgende grote rondes. Voor Gaviria was het overigens zijn vijfde ritzege in een grote ronde. Enkel Luis Herrera (8) en Santiago Botero (8) hebben van Colombiaanse kant meer ritzeges in grote rondes op hun palmares staan.

Het is bovendien al vijftien jaar geleden dat er een Colombiaan in de gele trui rondreed: Victor Hugo Peña droeg in 2003, als knecht van Lance Armstrong, drie dagen de maillot jaune. Hij was tot vandaag overigens de enige Colombiaan die daarin slaagde. Gaviria is overigens wel de eerste Colombiaan die de groene trui aan mag trekken.

De ritzege betekende ook de 80ste ritoverwinning van een Quick Step-renner in een grote ronde sinds de oprichting van het team in 2003. Geen enkel ander team is succesvoller in grote rondes dan de formatie van Patrick Lefevere. Daarnaast is het de 22ste ritoverwinning in de laatste vijf grote rondes voor de blauwhemden. Sunweb en BORA komen met 7 ritzeges in de laatste vijf grote rondes het dichtst in de buurt.

De bergprijs ging vandaag naar Kévin Ledanois. Voor de vijftiende dag op rij wordt de bolletjestrui gedragen door een Fransman. Vorig jaar droeg Warren Barguil vanaf de negende etappe de bollen, om deze niet meer kwijt te raken. Hij had de trui afgepakt van zijn landgenoot Lilian Calmejane. Het record staat echter nog scherper, op 19 opeenvolgende dagen om precies te zijn. De Fransen Anthony Charteau en Jérôme Pineau waren de twee enige dragers van de bollentrui in 2010. Omdat er toen pas in de tweede etappe bergpunten te verdienen waren droegen ze de trui 19 dagen. Charteau zou uiteindelijk verrassend het bergklassement winnen.