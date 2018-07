Criterium Heerlen dolblij met komst Dumoulin

Het was een hele toer om de beste klassementsrenner van Nederland binnen te halen, zegt voorzitter Chris Tiekstra van het criterium. ,,Tom heeft aangegeven graag in Heerlen te willen rijden en had die dag ook al gereserveerd. Dat is goed nieuws, maar hij kost natuurlijk wel heel veel geld. Zulke bedragen zijn voor ons als organisatie normaal niet op te hoesten. We moeten namelijk een volwaardig veld aan de start zien te krijgen, bij de mannen en de vrouwen. Dat kost al geld genoeg."



Met lood in de schoenen benaderde hij vervolgens twee belangrijke sponsors voor een extra bijdrage. ,,Want zowel Rabobank Parkstad Limburg alsook Mabs4.0 sponsort al jaarlijks een vrij aanzienlijk bedrag. Wat schetst mijn verbazing toen ik binnen 24 uur een akkoord ontving. Tom Dumoulin aan de start van de RaboRonde 2018. Mooier kan mijn dag niet meer worden!''