Column Thijs Zonneveld | Mikel Landa is Donald Duck en Don Quichot ineen

In Het Wiel Podcast | Vooruit­blik Etappe 1: ‘Op de laatste klim ontploft alles’

Elke dag tijdens de Tour de France blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de etappe van de dag. Vandaag de openingsetappe door Baskenland. Van Bilbao naar Bilbao, 182 km. Een slijtageslag zal het worden met in de finale de scherprechter van de dag ‘Muro de Pike’. ‘Daar ontploft alles’ zegt Thijs nadat hij er zelf omhoog gereden. De kans dat renners als van der Poel en van Aert deze klim overleven is groot. De bonus aan de meet in Bilbao is natuurlijk de gele trui. Beluister hier vanaf vandaag alle podcasts tijdens de Tour de France, of luister ze terug in onze playlist hieronder.