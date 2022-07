Column Thijs Zonneveld | Mét Roglic, Kruijswijk en een fitte Benoot zou het al een klus worden, zonder helemaal

Columnist Thijs Zonneveld schrijft over de rampspoed bij Jumbo-Visma. ,,De schade van dit weekend: Roglic en Kruijswijk naar huis, Vingegaard gekust door het beton en Benoot moet de rustdag in met een heup zo beurs als een banaan die je op de eerste dag na de zomervakantie in je schooltas vindt.”

Er lag een fiets op het asfalt. Het wiel draaide nog even en stond toen stil. Ernaast zat een renner met rugnummer 13 op het asfalt. Hij schudde zijn hoofd. Er had nog geen arts naar gekeken en de röntgenfoto was nog niet gemaakt, maar Steven Kruijswijk wist het al.

Schouder kapot.

Dat kon er ook nog wel bij voor Jumbo-Visma. De schade van dit weekend: Roglic en Kruijswijk naar huis, Vingegaard gekust door het beton en Benoot moet de rustdag in met een heup zo beurs als een banaan die je op de eerste dag na de zomervakantie in je schooltas vindt. In twee dagen tijd verschrompelde het onaantastbare imago van de ploeg als het mandarijntje náást die schooltasbanaan.

Quote In twee dagen tijd verschrom­pel­de het onaantast­ba­re imago van de ploeg als het mandarijn­tje náást die schooltas­ba­naan

Jumbo-Visma ging deze Tour in met één overkoepelend tactisch plan: ten koste van alles voorkomen dat het weer een man-tegen-mangevecht met Tadej Pogacar zou worden. Het moest geen herhaling worden van 2020, toen Pogacar Roglic een draai om de oren gaf in de laatste tijdrit. En ook geen copy-paste van vorig jaar, toen Pogacar zich Vingegaard met speels gemak van het lijf hield. Als ze Pogacar – de meest complete renner van de planeet – wilden verslaan, dan kon het maar op één manier: met z’n allen tegen één. De sterkte van de ploeg uitbuiten, om de beurt aanvallen, voorsprong nemen en dan alle hens aan dek om de demarrages van Pogi te volgen.

Vijf minuten nadat Pogacar zijn gele trui had verloren, beloofde hij het al: hij zou gaan aanvallen. Dat heeft-ie gedaan. Op Alpe d’Huez, maar ook op heuvels en heuveltjes waarvan ik de naam nu alweer ben vergeten, op de laatste klim en op het eerste viaduct op het parkoers. Het is een voorproefje van wat Vingegaard in de laatste week te wachten staat.

Quote Er zal in het hooggeberg­te heel veel afhangen van de benen van Sepp Kuss

Mét Roglic, Kruijswijk en een fitte Benoot zou het al een klus worden, zonder hen helemaal. Kruijswijk hoorde bij de beste tien klimmers in de koers. Hij was het Zwitserse zakmes van de ploeg: overal inzetbaar. Zonder hem verandert de dynamiek van de wedstrijd volledig. Pogacar is niet de enige die bloed ruikt. Jumbo-Visma zal in de laatste week ook worden aangevallen door ploegen en renners die het wegvallen van de klimmers rond Vingegaard zien als een kans waarop ze niet hadden durven hopen. Er zal in het hooggebergte heel veel afhangen van de benen van Sepp Kuss, maar het zit er sowieso dik in dat het in de laatste etappes alsnog zal uitdraaien op een man-tegen-mangevecht. Het scenario dat Jumbo juist wilde voorkomen.

Eén troost. Vingegaard heeft nog een ploeggenoot die alles kan. Bergop, bergaf, op het vlakke. Hij heeft Wout van Aert nog. En die is een ploeg in zijn eentje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.