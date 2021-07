Column Laurens ten Dam | Adrie van der Poel is een van mijn favoriete wielerpapa’s

In Het Wiel Tour Podcast | Het grote Cavendish-college van Theo Bos

29 juni Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Vanavond blikken ze terug op de vierde etappe, waarin Mark Cavendish na vijf jaar weer eens een etappe won in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.