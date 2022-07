Christophe Laporte zorgt voor vijfde dagzege Jumbo-Visma en eerste Franse succes in Tour

Met videoChristophe Laporte heeft de negentiende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de sterkste in de vlakke, maar onrustige etappe over 188 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors. De 29-jarige Fransman zorgde daarmee voor alweer de vijfde dagzege voor Jumbo-Visma in deze Tour en ook voor het eerste Franse dagsucces.

Iedereen leek zich in de laatste kilometers op te maken voor een massasprint met de bekende namen als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, maar de sprintersploegen slaagden er maar niet in om de drie vluchters Alexis Gougeard, Jasper Stuyven en Fred Wright in te rekenen. In de laatste kilometer werd het daardoor een enorme chaos en Christophe Laporte profiteerde daarvan. De Fransman van Jumbo-Visma ging in de straten van Cahors voorbij de drie vluchters en maakte het karwei af door alleen over de finish te komen.



Een seconde later volgden een groep met Jasper Philipsen, Alberto Dainese, Florian Sénéchal, Tadej Pogacar en Dylan Groenewegen. Fabio Jakobsen slaagde er dus niet in bij de voorste groep te zitten en zich te mengen in de sprint.

Laporte bezorgt zijn Nederlandse ploeg de vijfde ritzege in deze Ronde van Frankrijk. Eerder wonnen groenetruidrager Wout van Aert en geletruidrager Jonas Vingegaard twee etappes. Het is de eerste ritzege van een Fransman in deze Tour.

Eerder op de dag was er al een lange vlucht van vijf en later vier renners, met daarbij ook weer Taco van der Hoorn. Matej Mohoric, Quinn Simmons en Mikkel Frølich Honoré waren de andere renners in deze groep. Zij werden ingerekend op het moment dat er twee klimmetjes van de vierde categorie volgden, maar mede door de lastige wind werden daar wel zowel de kopgroep als het peloton in stukken gebroken. Simmons hield uiteindelijk nog het langste stand als vluchter, maar hij werd op 34 kilometer voor de eindstreep in Cahors ingerekend.

Daarmee was het vluchten dus nog niet gedaan, want vrijwel direct gingen Alexis Gougeard, Jasper Stuyven en Fred Wright er als drietal vandoor. Zij deden dat zo hard dat er van een hergroepering in Cahors geen sprake was en dat er dus geen massasprint kwam, maar een stunt van Laporte.

Morgen krijgen de renners de individuele tijdrit van 40 kilometer voor hun kiezen. Zondag wordt de Tour de France afgesloten met de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs, waar Jakobsen en Groenewegen toch nog op een massasprint zullen hebben na hun etappezeges in Denemarken in het eerste weekend van deze Tour.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

