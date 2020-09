Cees Bol ziet weer een kans op etappewinst in rook opgaan

Door Daniël Dwarswaard



Als Cees Bol zich even na negenen meldt bij de ontbijtzaal, gaat hij vrijwel direct in gesprek over de sprint die later die dag op het menu staat. Bol mengt zich nadrukkelijk in het overleg over de slotkilometers. Bol laat duidelijk weten wat en hoe hij het wil in de hectische slotfase. Matt Winston, de Britse coach van Sunweb, bekijkt het tevreden. Zo ziet hij het graag: kopmannen die hun zegje doen, laten zien dat ze de leider zijn.