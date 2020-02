Cavendish na missen Spelen ook niet zeker van Tour: ‘Hij moet zijn plek verdienen’

,,Hij moet zijn plek in de Tourploeg verdienen, net als iedere andere renner in ons team. Dat geldt zeker voor deze Tour, waarin wij een uitgelezen kans zien voor Mikel Landa op de eindzege. Maar als Mark goed presteert en weer koersen gaat winnen, dan zie ik niet in waarom wij hem thuis zouden laten”, aldus Ellingworth.



Cavendish had zijn zinnen gezet op het onderdeel madison bij de Spelen in Tokio. Voorwaarde was deelname aan de WK baanwielrennen, maar hij werd niet geselecteerd voor de titelstrijd in Berlijn.



De Tour is ook een groot doel voor de sprinter met de bijnaam ‘Manx Missile’. Hij zou graag het record van 34 etappezeges van de Belg Eddy Merckx verbeteren. ,,Laten we niet vergeten dat Mark afgelopen seizoenen met zijn gezondheid heeft geworsteld door een virus. Maar hij heeft deze winter goed getraind en is in wedstrijdconditie, dus laten we zien wat hij nog kan”, aldus de teammanager.



Cavendish rijdt later deze maand de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Begin februari begon hij zijn seizoen in de Ronde van Saoedi-Arabië. De 34-jarige Brit reed daar in dienst van Phil Bauhaus en niet zonder succes: zijn Duitse ploeggenoot pakte twee dagzeges én werd eindwinnaar. De laatste keer dat Cavendish zelf wist te winnen, is alweer twee jaar geleden, toen de sprinter op 8 februari de tweede rit won in de Dubai Tour.