Buitenlandse media lyrisch: ‘Meesterwerk Van der Poel in naam van opa Poulidor’

Mathieu van der Poel wordt na zijn waanzinnige stunt in de tweede etappe van de Tour de France ook in de internationale media met lof overladen. De geëmotioneerde Nederlander pakte de ritzege én de gele trui en eerde daarmee zijn in 2019 overleden grootvader Raymond Poulidor.

,,Mathieu van der Poel schiet als een raket naar gele droom op Mûr-de-Bretagne", kopt het Belgische Sporza, dat de Nederlander uiteraard tot winnaar van de dag uitroept. ,,Er is al meermaals voor gewaarschuwd: let extra op hem daags na een tegenslag of een ontgoocheling. Mathieu van der Poel kwam gisteren bleekjes voor de dag en miste een eerste afspraak met de geschiedenis, maar de 26-jarige Nederlander was bij zijn herexamen heer en meester. In al zijn gulzigheid is hij ook nog eens bergkoning.”

,,De Nederlandse adelaar fladderde op zijn tweede dag in de Tour onhoudbaar naar de dagzege en wees met zijn vinger naar de hemel. Hij plaatste zijn handtekening en realiseert waar zijn legendarische overleden grootvader nooit in geslaagd is: de maillot jaune in ontvangst nemen.”

,,Krachtpatserij én tranen bij Van der Poel op Mûr-de-Bretagne", kopt Het Laatste Nieuws. ,,Gisteren wilde het nog niet lukken, maar vandaag heeft Mathieu van der Poel op een fantastische manier zijn stempel op deze Ronde van Frankrijk gedrukt.”

Ook in Spanje heeft Van der Poel indruk gemaakt. ,,Van der Poel eert zijn grootvader Poulidor op zijn tweede dag in de Tour: Overwinning en geel!", kopt sportkrant Marca. ,,De kleinzoon van Poulidor is gewend uit te pakken zonder zich zorgen te maken over de gevolgen en boekt spectaculair succes.”

Volledig scherm Een trotse Mathieu van der Poel in de gele trui. © AP

,,Hij brak iedereen, niemand kon hem volgen", zag sportkrant AS. ,,Wat een vertoning van Van der Poel .” In Frankrijk kopte l’Equipe: ,,Van der Poel de almachtige". De BBC schrijft in Engeland: ‘Van der Poel reed een geweldige rit op weg naar de zege en de gele trui. De Nederlander viel twee keer aan en knalde naar huis in een bloedstollende climax.”

De mooiste woorden komen uit Italië. La Gazzetta dello Sport schrijft: ,,Meesterwerk Van der Poel in naam van zijn grootvader Poulidor. Zijn tranen bij de finish, bij de herinnering aan zijn grootvader, zeggen meer dan woorden over de band die tussen de twee bestond.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel eert zijn opa als hij over de finish komt. © EPA

