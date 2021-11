Bernal keert terug in Tour de France: duel met Pogacar en Roglic op komst?

Viervoudig Tourwin­naar Froome (36) hoopt nog op topniveau terug te keren

Oud-Tourwinnaar Chris Froome sloot de tweede tijdrit in de Tour de France af in de achterhoede. De Brit van Israel Start-Up Nation zei echter blij te zijn dat hij zo ver is gekomen en dat hij zondag kan finishen in Parijs. ,,Ik wil terugkeren op mijn oude niveau, dat is geen geheim”, aldus Froome.

17 juli