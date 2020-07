Berg vol verhalen: geen Tour de France, toch finishen op de Mont Aigoual

Jerry Huinder (43) is zo’n wielergek die in oktober via een livestream naar de onthulling van het Tour-parcours van de volgende zomer koekeloert. En dat niet alleen: hij heeft dan al avondenlang langs sites met geruchten over het traject gestruind. Dus toen bleek dat de zesde etappe van de Tour van dit jaar eindelijk eens zou finishen op de flanken van de Mont Aigoual in Zuid-Frankrijk, was hij nauwelijks verrast. Maar blij als een kind, dat wel.



De blijdschap van dat moment is opgenomen in de proloog van de podcastserie Le Cycliste die hij samen met vriend en collega Kees Graafland maakt voor deze site, over de mythische berg in een ongerept én onbekend deel van Zuid-Frankrijk, de Cevennen. Graafland (40) zegde zijn vaste baan bij de redactie van deze site twee jaar geleden op om zich met vrouw en kinderen te vestigen in een oude boerderij in het gebied, om daar hun eigen Ik Vertrek-bestaan na te jagen. Een oude boerderij met de schitterende naam Mas Mialou opknappen, appartementen verhuren en zelf een godenbestaan onder de Franse zon leven.



Graafland: ,,Ik ben behoorlijk gek van fietsen, had ook wel van de Mont Aigoual gehoord, maar De Renner had ik nog niet gelezen. Nu wel, in de voorbereiding op deze podcastserie.’’