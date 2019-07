Bennett loopt ondanks twee valpartijen ‘geen ernstige verwondingen’ op

Quintana redt zijn Tour: ‘Het resultaat van werk en doorzet­tings­ver­mo­gen’

18:12 De glans was ervan af, maar Nairo Quintana liet in de achttiende etappe zien dat hij nog altijd een begenadigd klimmer is. De Colombiaan van Movistar soleerde in de op papier zwaarste bergetappe van deze Tour naar ritwinst in Valloire.