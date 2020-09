Bardet verlaat Tour met hersenschudding na valpartij

Klasse­ments­lei­der Roglic: ‘Iedere seconde kan tellen, daarom heb ik alles gegeven’

19:32 Daniel Martínez, de winnaar van de dertiende etappe in de Tour, draagt de Colombiaanse nationaliteit. Toch sprak Primoz Roglic aan de finish van een loodzware bergrit over een 'Sloveense dag' in de Ronde van Frankrijk. ,,Het is natuurlijk hoe je het bekijkt, maar ik kijk naar het algemeen klassement", zei de kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.